Задымление в вагоне на Ярославском вокзале не сказалось на расписании поездов

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Легкое задымление в вагоне электропоезда № 7223 Болшево – Москва-Ярославская, которое произошло по прибытии на Ярославский вокзал, никак не повлияло на график движения поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Перевозчик уточнил, что пассажиров в этот момент в вагоне не было, задымление в салоне оперативно устранили без применения средств пожаротушения. Никто не пострадал.

На данный момент устанавливаются причины произошедшего.

Ранее электричка загорелась на станции Электрогорск Горьковского направления. В результате короткого замыкания на крышу вагона упал контактный провод, который привел к нагреву и искрению крышевого оборудования. В момент инцидента пассажиров в вагоне не было, возгорание оперативно ликвидировали силы локомотивной бригады.

