Взрыв в подмосковном Фрязине не повлиял на движение поездов

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Взрыв в автомобиле в подмосковном Фрязине не повлиял на дивжение электричек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

"Движение на Ярославском направлении в штатном режиме", – сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел вечером 10 февраля на железнодорожном переезде в подмосковном Фрязине. В автомобиле Nissan Patrol произошел хлопок неустановленного устройства, когда там находился 50-летний мужчина. В результате он получил осколочное ранение голени.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ. В свою очередь, Щелковская городская прокуратура взяла на контроль расследования произошедшего.