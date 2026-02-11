Форма поиска по сайту

11 февраля, 14:24

Культура
Режиссер Богомолов пожелал удачи и терпения будущему руководству Школы-студии МХАТ

"Удачи и терпения": Богомолов отказался от поста ректора Школы-студии МХАТ

Режиссер Константин Богомолов попросил министра культуры освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ после споров в актерском сообществе. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Свои" и "чужие"

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Режиссер Константин Богомолов решил покинуть пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом заслуженный деятель искусств РФ сообщил в своем телеграм-канале 11 февраля.

"Дорогие друзья, я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения", – написал он.

По данным СМИ, причиной такого решения стала невозможность совмещать руководящие должности: Богомолов является худруком Театра на Малой Бронной и Театра-Сцены "Мельников". Кроме того, журналисты ознакомились с уставом Школы-студии МХАТ и выяснили, что "ректор не может исполнять свои обязанности по совместительству".

Богомолов занимал этот пост меньше месяца: 23 января он был назначен исполняющим обязанности ректора, сменив заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого, который скончался 14 января из-за онкологии.

Тогда режиссер пообещал, что на новой должности продолжит развивать традиции русского психологического театра. В беседе с "Московским комсомольцем" он отметил, что "кровно заинтересован" в качественной подготовке студентов как режиссер, который непосредственно работает с актерами.

Однако его кандидатура вызвала споры в театральной среде. Основной претензией к новому руководителю было то, что он не является "корневым мхатовцем".

В свою очередь режиссер ответил на критику в свой адрес и назвал наивными суждения о "своих" и "чужих". Постановщик заявил, что вся русская театральная школа выросла из режиссера Константина Станиславского, а его мастер Андрей Гончаров напрямую наследовал традиции МХАТа.

Любой режиссер, любой актер, который сегодня работает всерьез, так или иначе существует внутри этой методологии – независимо от того, какую школу он окончил. Поэтому имеет смысл думать не о происхождении, а об эффективности, о целях и задачах.
Константин Богомолов
режиссер, драматург, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ

Режиссер также отметил, что уже приступил к работе и провел встречи с педагогическим составом. В начале февраля стало известно, что он наберет актерский курс.

"Эффективный менеджер"

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Первыми против назначения Богомолова выступили некоторые выпускники Школы-студии МХАТ. Они обратились к министру культуры Ольге Любимовой с открытым письмом, в котором было указано, что выбор Богомолова в качестве и. о. ректора "категорически нарушает традиции преемственности" учебного заведения.

"Основа преемственности, прежде всего, заключается в бережной передаче этических принципов школы и принципов русского психологического театра, заложенных основоположниками и подробно сформулированных в "Этике" и других трудах Станиславского. Преемником может стать именно тот, кто был воспитан Учителями-мхатовцами в стенах школы и всеми корнями имеет прямое отношение к Школе-Студии МХАТ", – отмечалось в обращении.

Выпускники также попросили министра рассмотреть на должность людей, "чьи судьбы и творческий путь напрямую связаны со Школой и не противоречат этическим принципам основателей школы Художественного театра".

К обращению присоединились актеры Марьяна Спивак, Юлия Меньшова, Антон Шагин, Марк Богатырев.

В свою очередь, актриса и выпускница Школы-студии Софья Эрнст поддержала Богомолова в своих соцсетях. Она отметила, что в начале карьеры Константин "был приглашен Олегом Павловичем Табаковым сначала в "Табакерку", потом в МХТ, где поставил более 10 спектаклей". Софья также выразила мнение, что важно сконцентрироваться на текущих проблемах театра, с которыми по силам справиться Богомолову.

Супруг актрисы, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст тоже выразил подобное мнение в разговоре с журналистами. На премии "Золотой орел", которая прошла 30 января, он назвал Богомолова хорошим менеджером и руководителем.

Константин – талантливый режиссер, который в значительной степени вырос в стенах МХАТа, потому что его пригласил Олег Павлович Табаков. Он эффективный художественный руководитель и менеджер, что сейчас для Школы-студии безусловно важно.
Константин Эрнст
медиаменеджер, продюсер, лауреат Государственной премии РФ

По поводу происходящего выступил и Минкульт РФ: в ведомстве отметили, что решение было принято с учетом опыта и квалификации Богомолова.

Актер Сергей Безруков также положительно высказался о назначении в своих соцсетях, а его бывшая супруга Ирина Безрукова в беседе с телеграм-каналом "Звездач" отметила, что понимает обе стороны конфликта. Актриса назвала режиссера талантливым, эрудированным и любящим театр. При этом она добавила, что здесь нужен компромисс.

"Но все-таки Школа-студия МХАТ имеет свои непоколебимые традиции, которые необходимо учитывать. Готов ли Константин смягчить некоторые моменты или отказаться от каких-то чересчур новаторских и смелых приемов? Вот в чем вопрос", – сказала Безрукова.

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в разговоре с журналистами предположила, что "это не последнее назначение, и все еще будет меняться, поэтому, кто в итоге станет ректором, покажет только жизнь и время".

Среди предполагаемых кандидатур на пост ректора звучало и имя Михаила Ефремова. Кроме того, должность могли занять актер Михаил Пореченков или режиссер Евгений Писарев, сообщает News.ru. Последний как раз является выпускником Школы-студии МХАТ, преподает там с 1999-го, в 2007-м стал помощником худрука МХТ им. Чехова Олега Табакова. Пореченков же закончил театральный вуз в Санкт-Петербурге, но служит в МХТ им. Чехова уже более 20 лет.

