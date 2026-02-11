Режиссер Богомолов пожелал удачи и терпения будущему руководству Школы-студии МХАТ

Режиссер Константин Богомолов попросил министра культуры освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ после споров в актерском сообществе. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Свои" и "чужие"

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Режиссер Константин Богомолов решил покинуть пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом заслуженный деятель искусств РФ сообщил в своем телеграм-канале 11 февраля.

"Дорогие друзья, я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения", – написал он.

По данным СМИ, причиной такого решения стала невозможность совмещать руководящие должности: Богомолов является худруком Театра на Малой Бронной и Театра-Сцены "Мельников". Кроме того, журналисты ознакомились с уставом Школы-студии МХАТ и выяснили, что "ректор не может исполнять свои обязанности по совместительству".

Богомолов занимал этот пост меньше месяца: 23 января он был назначен исполняющим обязанности ректора, сменив заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого, который скончался 14 января из-за онкологии.

Тогда режиссер пообещал, что на новой должности продолжит развивать традиции русского психологического театра. В беседе с "Московским комсомольцем" он отметил, что "кровно заинтересован" в качественной подготовке студентов как режиссер, который непосредственно работает с актерами.

Однако его кандидатура вызвала споры в театральной среде. Основной претензией к новому руководителю было то, что он не является "корневым мхатовцем".

В свою очередь режиссер ответил на критику в свой адрес и назвал наивными суждения о "своих" и "чужих". Постановщик заявил, что вся русская театральная школа выросла из режиссера Константина Станиславского, а его мастер Андрей Гончаров напрямую наследовал традиции МХАТа.





Константин Богомолов режиссер, драматург, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ Любой режиссер, любой актер, который сегодня работает всерьез, так или иначе существует внутри этой методологии – независимо от того, какую школу он окончил. Поэтому имеет смысл думать не о происхождении, а об эффективности, о целях и задачах.

Режиссер также отметил, что уже приступил к работе и провел встречи с педагогическим составом. В начале февраля стало известно, что он наберет актерский курс.

"Эффективный менеджер"

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Первыми против назначения Богомолова выступили некоторые выпускники Школы-студии МХАТ. Они обратились к министру культуры Ольге Любимовой с открытым письмом, в котором было указано, что выбор Богомолова в качестве и. о. ректора "категорически нарушает традиции преемственности" учебного заведения.

"Основа преемственности, прежде всего, заключается в бережной передаче этических принципов школы и принципов русского психологического театра, заложенных основоположниками и подробно сформулированных в "Этике" и других трудах Станиславского. Преемником может стать именно тот, кто был воспитан Учителями-мхатовцами в стенах школы и всеми корнями имеет прямое отношение к Школе-Студии МХАТ", – отмечалось в обращении.

Выпускники также попросили министра рассмотреть на должность людей, "чьи судьбы и творческий путь напрямую связаны со Школой и не противоречат этическим принципам основателей школы Художественного театра".

К обращению присоединились актеры Марьяна Спивак, Юлия Меньшова, Антон Шагин, Марк Богатырев.

В свою очередь, актриса и выпускница Школы-студии Софья Эрнст поддержала Богомолова в своих соцсетях. Она отметила, что в начале карьеры Константин "был приглашен Олегом Павловичем Табаковым сначала в "Табакерку", потом в МХТ, где поставил более 10 спектаклей". Софья также выразила мнение, что важно сконцентрироваться на текущих проблемах театра, с которыми по силам справиться Богомолову.

Супруг актрисы, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст тоже выразил подобное мнение в разговоре с журналистами. На премии "Золотой орел", которая прошла 30 января, он назвал Богомолова хорошим менеджером и руководителем.





Константин Эрнст медиаменеджер, продюсер, лауреат Государственной премии РФ Константин – талантливый режиссер, который в значительной степени вырос в стенах МХАТа, потому что его пригласил Олег Павлович Табаков. Он эффективный художественный руководитель и менеджер, что сейчас для Школы-студии безусловно важно.

По поводу происходящего выступил и Минкульт РФ: в ведомстве отметили, что решение было принято с учетом опыта и квалификации Богомолова.

Актер Сергей Безруков также положительно высказался о назначении в своих соцсетях, а его бывшая супруга Ирина Безрукова в беседе с телеграм-каналом "Звездач" отметила, что понимает обе стороны конфликта. Актриса назвала режиссера талантливым, эрудированным и любящим театр. При этом она добавила, что здесь нужен компромисс.

"Но все-таки Школа-студия МХАТ имеет свои непоколебимые традиции, которые необходимо учитывать. Готов ли Константин смягчить некоторые моменты или отказаться от каких-то чересчур новаторских и смелых приемов? Вот в чем вопрос", – сказала Безрукова.

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в разговоре с журналистами предположила, что "это не последнее назначение, и все еще будет меняться, поэтому, кто в итоге станет ректором, покажет только жизнь и время".

Среди предполагаемых кандидатур на пост ректора звучало и имя Михаила Ефремова. Кроме того, должность могли занять актер Михаил Пореченков или режиссер Евгений Писарев, сообщает News.ru. Последний как раз является выпускником Школы-студии МХАТ, преподает там с 1999-го, в 2007-м стал помощником худрука МХТ им. Чехова Олега Табакова. Пореченков же закончил театральный вуз в Санкт-Петербурге, но служит в МХТ им. Чехова уже более 20 лет.