Режиссер Евгений Гришковец назвал Золотовицкого своим главным артистом

Актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер в возрасте 64 лет. По данным СМИ, причиной стала онкология. Подробности – в материале Москвы 24.

"Большая потеря в творческой среде"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

14 января стало известно о смерти актера и театрального педагога Игоря Золотовицкого. Ему было 64 года. По данным источника из окружения заслуженного артиста РФ, причиной стала онкология.

Спектакли с участием актера стали переносить, а затем и отменять еще за полтора месяца до его смерти. Все это время состояние артиста ухудшалось. Телеграм-канал Mash отметил, что еще 10 января Золотовицкий был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с обострением рака желудка, а перед праздниками трижды попадал в больницу также с обострением онкологии и проблемами сердца.

Одним из первых соболезнования выразил коллектив МХТ имени А. П. Чехова, где артист служил более 40 лет.

"Огромное, неизбывное горе. Ушел из жизни заслуженный артист России Игорь Яковлевич Золотовицкий – ведущий артист Художественного театра, ректор Школы-студии МХАТ, директор Центрального Дома актера, наш родной человек, генератор радости и добра. Не только его семья, но и мы все – многочисленные коллеги, ученики и друзья – сегодня осиротели", – говорится в сообщении на сайте театра.



из текста сообщения МХТ имени А. П. Чехова Игорь Яковлевич был не только прекрасным актером, педагогом, театральным деятелем, но и человеком редкой, неохватной души. С ним всегда было легко, радостно и спокойно. Опора для всех, в театре он был первым, кому звонили, оказавшись в беде, а если не звонили, он предлагал помощь сам. Увы, ему самому никто не сумел помочь – тяжелая болезнь, которая проявила себя всего полгода назад, оказалась сильней.

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что Золотовицкий был "человеком редкой профессиональной честности и внутренней силы".

"Его имя было неразрывно связано с Московским художественным театром и Школой-студией МХАТ, где он беззаветно служил искусству и людям – на сцене, в аудитории, в работе с молодыми артистами. Игорь Яковлевич передавал не только знания, но и культуру отношения к театру, к слову, к ответственности художника перед зрителем", – написала она в своем телеграм-канале.

Актер, заслуженный артист РФ Владимир Стержаков рассказал Москве 24, что ему тяжело говорить о смерти Золотовицкого, "ведь их связывала дружба длиной в полвека".

Драматург, режиссер и писатель Евгений Гришковец поделился воспоминаниями о совместной работе с Игорем Яковлевичем, отметив, что тот был "его главным артистом".

"У меня не было и нет артиста в театре, который был бы мне ближе. 25 лет все спектакли, которые я делал в МХТ, всегда я работал только с ним. Это мой самый близкий друг", – сказал Гришковец Москве 24.

Он подчеркнул, что это непостижимая утрата для театра. Золотовицкий был талантливым педагогом, выпустившим много ярких артистов, а также работал до последнего, несмотря на слабость, отметил Гришковец. Режиссер добавил, что артист был гостеприимным хозяином, любил собирать друзей и родных и готовить для них, особенно плов.

Народный артист России, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов в беседе с РИА Новости также выразил соболезнования в связи со смертью актера.





Евгений Герасимов актер, режиссер, народный артист РФ Это большая потеря в столь раннем возрасте. Человек, который так много сделал для творчества, для искусства, для общественной работы. Очень яркий в искусстве был этот человек. Конечно, это большая потеря в сегодняшней нашей творческой среде.

В свою очередь, режиссер, народный артист РФ Андрей Житинкин назвал Золотовицкого остроумным и жизнерадостным человеком, сообщает газета "Известия".

"Он шутил так, что потом вся Москва передавала из уст в уста какую-то его остроту после вот этих вечеров замечательных в Доме актера", – рассказал Житинкин.

Режиссер также отметил, что коллега был "человеком-оркестром", талантливым не только в актерстве, но и в преподавании. Он назвал Золотовицкого заботливым ректором Школы-студии МХАТ и незаменимым человеком.

Прощание с актером пройдет в МХТ имени А. П. Чехова, где он служил более 40 лет. Похоронят Золотовицкого на Троекуровском кладбище.

Из слесарей – в актеры

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Игорь Золотовицкий родился в 1961 году в Ташкенте. Подростком начал заниматься в местной театральной студии. В 1978-м он провалил экзамены в столичный театральный вуз и вернулся в Ташкент, где устроился слесарем на авиаремонтный завод.

Через год Золотовицкому удалось поступить в Школу-студию МХАТ, а после выпуска он был принят в труппу Московского Художественного театра. В 1987-м после раскола остался в коллективе под руководством народного артиста СССР Олега Ефремова. За свою карьеру участвовал в постановках и других театров, в числе которых электротеатр "Станиславский", Театр на Трубной, Московский театр Олега Табакова, комический театр "Квартет И".

Кинокарьеру Золотовицкий начал в 1984 году, снявшись в фильме "Егорка". Всего в его фильмографии около 90 работ, среди которых "Такси-блюз" Павла Лунгина, "Сочинение ко Дню Победы" Сергея Урсуляка и "Заяц над бездной" Тиграна Кеосаяна. Последняя работа с участием Золотовицкого "Улица Шекспира" вышла на экраны в 2025 году, в ней актер сыграл одну из центральных ролей.

Помимо этого, Игорь Яковлевич работал в качестве телеведущего. С 1989 года начал преподавать в Школе-студии МХАТ, а в 2013-м Золотовицкий занял должность ректора.

По данным СМИ, артист был дважды женат. Первой его супругой стала журналист Елена Мясникова. Во второй раз актер женился на коллеге Вере Харыбиной, с которой прожил почти 40 лет. У них родились двое сыновей – Алексей и Александр. Наследники Золотовицкого окончили режиссерские факультеты столичных театральных вузов и основали музыкальную группу.