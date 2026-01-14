Форма поиска по сайту

14 января, 11:49

Культура
РИА Новости: актера Золотовицкого похоронят на Троекуровском кладбище

Ректора Школы-студии МХАТ Золотовицкого похоронят на Троекуровском кладбище

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Ректора Школы-студии МХАТ, советского и российского актера Игоря Золотовицкого похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом РИА Новости рассказал источник.

В МХТ имени Чехова уточнили, что прощание состоится на сцене учреждения, где актер служил более 40 лет. Дата прощания будет известна позднее.

Золотовицкий умер в больнице утром 14 января. Ему было 64 года.

Актер в разные периоды своей карьеры принимал участие в постановках нескольких театров. В частности, он сыграл роль в спектаклях "Борис Годунов", "Самое главное", "№ 13" , "Изображая жертву", "Иванов" и многих других представлениях.

В качестве режиссера Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по повести русского писателя Николая Гоголя "Шинель", а также пьесу "Женитьба".

В кино артист снимался в таких фильмах, как "Такси-блюз", "Сочинение ко Дню Победы", "Заяц над бездной", "Егорка" и "Одесский пароход". Всего он принял участие в более чем 60 проектах.

С 1989-го Золотовицкий преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года – работал ректором в учреждении. Помимо этого, с 2011-го он занимал должность директора Центрального Дома актера имени А. А. Яблочкиной.

