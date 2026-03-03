Форма поиска по сайту

03:26

Происшествия
Reuters: пожар возник в посольстве США в Эр-Рияде в результате взрыва

Пожар возник в посольстве США в Эр-Рияде в результате взрыва

Фото: телеграм-канал SHOT

На территории дипломатической миссии США в Эр-Рияде произошел взрыв, который привел к возгоранию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированный источник.

При этом подробности о возможных пострадавших, масштабах ущерба или природе инцидента пока не приводятся.

Агентство AFP, также сославшись на слова очевидцев, уточнило, что в дипломатическом квартале саудовской столицы были слышны два мощных взрыва.

На данный момент официальные комментарии от посольства США или властей королевства не поступали.

Ранее американское диппредставительство в столице Иордании Аммане приступило к эвакуации своих сотрудников. Такое решение было принято на фоне сохраняющейся угрозы безопасности в регионе. При этом в дипмиссии отказались раскрывать детали происхождения угрозы или ее источник.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла удары по еврейскому государству и американским базам, которые расположены в странах Персидского залива.

В результате военной операции Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также скончались министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.

Вместе с тем, по данным СМИ, с начала американо-израильских атак погибли как минимум 555 жителей Ирана. Также пострадал 131 район страны. Один из ударов пришелся на школу для девочек в городе Минаб, где погибли около 165 человек.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
происшествияпожарза рубежом

