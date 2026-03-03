Форма поиска по сайту

03 марта, 09:35

Происшествия
The Daily Star: задушенного поясом мальчика обнаружили на рисовом поле в Бангладеш

Задушенного поясом от брюк мальчика обнаружили на рисовом поле в Бангладеш

Фото: 123RF.com/joseh51

В Бангладеш расследуют убийство 11-летнего мальчика, тело которого обнаружили на рисовом поле в области Раджшахи. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Daily Star.

По данным издания, вечером 1 марта мальчик по имени Адиб Ахнаф вышел из дома в деревне Бил-Дхармапуре, чтобы помолиться в мечети, и не вернулся. Родители искали его всю ночь.

Утром 2 марта фермеры обнаружили тело ребенка в поле и сообщили в полицию. Правоохранители зафиксировали, что вокруг шеи погибшего был обмотан пояс от брюк, который, предварительно, мог быть использован как орудие убийства.

Подозреваемых по делу пока нет, мотив преступления устанавливается.

Ранее в США возобновили расследование в отношении 76-летнего жителя Флориды, который почти 40 лет назад скормил аллигаторам девочку.

В 1988 году Харрел Брэдди поссорился со своей сожительницей Шанделл Мэйкок и силой посадил ее в машину, а также затолкал в салон 5-летнюю дочь женщины Катишу. Приехав в безлюдное место, мужчина стал избивать, а затем душить Мэйкок. Ее тело он выбросил в поле, а затем расправился с девочкой, а после скормил Катишу хищникам.

Однако сожительница не умерла и спустя время очнулась. Добравшись до людей, она попросила о помощи. Спустя пару дней были обнаружены останки девочки.

происшествияза рубежом

