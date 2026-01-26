В Таиланде мужчина лишил языка свою возлюбленную и сдался полиции

Фото: 123RF.com/danielt1994

В Таиланде задержали 44-летнего мужчину, который убил свою 49-летнюю возлюбленную, лишив ее языка. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на издание Thaiger.

Пара забронировала номер в отеле на Пхукете на одну ночь. Именно там обнаружили жертву без признаков жизни. На теле женщины были зафиксированы характерные для удушья повреждения, а также раны в области рта. На месте преступления нашли нож, которым мужчина и убил спутницу.

По уточненным данным, пара заселилась в отель около 19:00. Спустя час на парковке у здания сотрудники заметили уезжающую машину и предположили, что гости ненадолго отлучились. Позднее выяснилось, что из отеля вышел только мужчина.

Оказалось, что тот уехал домой и затем через знакомого организовал встречу с полицией, чтобы сдаться властям. В отношениях с жертвой он состоял около 5 месяцев.

