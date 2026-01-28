МВД предупредило о схеме мошенничества с получением крупного выигрыша

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Мошенники начали обманывать россиян обещанием крупного выигрыша. Об этом сообщило УБК МВД России в телеграм-канале.

По данным ведомства, злоумышленники требуют от жертвы совершить перевод на свою карту якобы для увеличения процента конвертации. Чтобы подтвердить свои слова, они присылают поддельное уведомление от банковского приложения.

Правоохранители подчеркнули, что банки никогда не требуют от клиентов встречных переводов для разблокировки операций, все комиссии проводятся автоматически внутри системы.

"Если вас просят совершить перевод (как бы он ни назывался) для получения "выигрыша" или "дохода от инвестиций" – это всегда обман", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что аферисты в России начали подделывать рабочие чаты для кражи кодов подтверждения. Они собирают в открытых источниках и соцсетях информацию о коллективе жертвы, включая имена, должности и рабочие связи. Это позволяет им создать фиктивный рабочий чат.

Согласно схеме, аккаунт под видом руководителя или другого сотрудника присылает задачу, в которую входит требование срочно передать код подтверждения.