Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:34

Безопасность

Мошенники стали выманивать доступ к "Госуслугам" под видом якобы диагностики аккаунта

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Мошенники стали внедрять новую схему обмана с якобы диагностикой личного аккаунта на портале "Госуслуги" для кражи денежных средства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

Злоумышленники рассылают гражданам фальшивые электронные письма о регистрации доверенности. Затем они звонят жертвам, представляясь чиновниками, и настойчиво предлагают провести "диагностику" их личной страницы на госпортале.

В случае отказа к потенциальной жертве начинают массово обращаться лжепредставители различных правоохранительных и государственных структур через мессенджеры и телефонные звонки. Единственная их цель – любым способом убедить человека выполнить инструкции, ведущие к хищению средств.

В МВД призвали граждан проявлять бдительность: не переходить по сомнительным ссылкам и проверять уведомления от "Госуслуг" только вручную через официальные ресурсы. При обнаружении подозрительных действий в личном кабинете необходимо срочно сменить пароль.

Также ведомство порекомендовало заранее подключить двухфакторную аутентификацию для усиления защиты аккаунта.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк предупредила, что мошенники стали использовать нейросети для создания текстового, визуального или аудиовизуального контента, при помощи которого от лица близких людей убеждают жертву переводить им деньги или раскрывать персональные данные.

По ее словам, в основе большинства таких схем лежит способность генеративных моделей создавать правдоподобный текстовый, визуальный или аудиовизуальный контент, который воспринимается потерпевшим как подлинный.

Читайте также


безопасность

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика