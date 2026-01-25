Мошенники стали выманивать доступ к "Госуслугам" под видом якобы диагностики аккаунта

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Мошенники стали внедрять новую схему обмана с якобы диагностикой личного аккаунта на портале "Госуслуги" для кражи денежных средства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

Злоумышленники рассылают гражданам фальшивые электронные письма о регистрации доверенности. Затем они звонят жертвам, представляясь чиновниками, и настойчиво предлагают провести "диагностику" их личной страницы на госпортале.

В случае отказа к потенциальной жертве начинают массово обращаться лжепредставители различных правоохранительных и государственных структур через мессенджеры и телефонные звонки. Единственная их цель – любым способом убедить человека выполнить инструкции, ведущие к хищению средств.

В МВД призвали граждан проявлять бдительность: не переходить по сомнительным ссылкам и проверять уведомления от "Госуслуг" только вручную через официальные ресурсы. При обнаружении подозрительных действий в личном кабинете необходимо срочно сменить пароль.

Также ведомство порекомендовало заранее подключить двухфакторную аутентификацию для усиления защиты аккаунта.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк предупредила, что мошенники стали использовать нейросети для создания текстового, визуального или аудиовизуального контента, при помощи которого от лица близких людей убеждают жертву переводить им деньги или раскрывать персональные данные.

По ее словам, в основе большинства таких схем лежит способность генеративных моделей создавать правдоподобный текстовый, визуальный или аудиовизуальный контент, который воспринимается потерпевшим как подлинный.