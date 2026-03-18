Колледжи Москвы приглашают девятиклассников на дни открытых дверей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В колледжах Москвы проходят дни открытых дверей для девятиклассников. Школьникам помогают познакомиться с программами обучения и получить представление о востребованных профессиях, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Например, в Московском государственном образовательном комплексе (МГОК) студенты уже на первом курсе приобретают необходимые навыки. Среди самых востребованных направлений здесь – "оператор-наладчик металлообрабатывающих станков", "монтаж и ремонт промышленного оборудования", "электромонтаж", "слесарь-сборщик авиационной техники" и "фармацевт".

Директор образовательного комплекса Наталья Еремина отметила, что практика составляет 70% учебного времени, а образовательные программы ежегодно обновляются при участии партнеров-работодателей.

"Каждая специальность в машиностроении включает от трех до пяти рабочих профессий. Это позволяет выпускникам уверенно чувствовать себя на рынке труда", – подчеркнула Еремина.

Гордостью колледжа стал центр практической подготовки для машиностроения, открытый на площадке особой экономической зоны "Технополис "Москва". Также МГОК сотрудничает более чем с 350 предприятиями, включая госкорпорации. С 2022 года здесь реализуются программы целевой подготовки для отрасли авиастроения.

В свою очередь, Московский технологический колледж имени И. А. Лихачева является одним из флагманов подготовки специалистов для транспорта и промышленности столицы. Здесь можно получить профессию токаря-универсала, сварщика, автомеханика, логиста, оператора и наладчика станков с ЧПУ.

Со второго курса студенты могут перейти на индивидуальный учебный план, чтобы совмещать работу с занятиями. К примеру, студент пятого курса специальности "автомобиле- и тракторостроение" Илья Костин совмещает учебу с работой автослесаря в крупном автомобильном холдинге.

По словам директора колледжа Ивана Степанова, за прошедший год были открыты новые лаборатории электротехнического и электромеханического оборудования. Уже более 500 студентов приступили к занятиям в обновленных мастерских.

Особое внимание в колледже уделяют обновлению программ совместно с работодателями. В частности, вместе с ведущими предприятиями Москвы была разработана программа "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств". Всего колледж сотрудничает более чем с 130 предприятиями.

Технологический колледж № 21 делает ставку на креативные индустрии: графический дизайн, рекламу, дизайн и социально-культурную деятельность. В 2025 году на специальность "графический дизайнер" поступили 174 человека, а на "дизайн" – 51.

"Мы внедрили принцип мультиспециальности. Например, будущие дизайнеры получают навыки проектного менеджмента и работы с заказчиком, а специалисты по рекламе – компетенции в области диджитал-коммуникаций", – пояснил директор колледжа Герман Гаврилов.

Вместе с тем центр карьеры колледжа активно сотрудничает с ведущими столичными компаниями. Благодаря этому ребята получают возможность поучаствовать в реальных проектах.

Так было со студенткой третьего курса Викторией Черновой, которая учится на графического дизайнера. Один из первых серьезных проектов она сделала для столичного метро.

Расписание дней открытых дверей публикуется на сайте Московского центра развития профессионального образования.

Ранее стало известно, что в колледжах Москвы в новом учебном году появятся три новых направления подготовки в сфере информационных технологий. Студенты смогут изучать разработку и управление программным обеспечением, техническую эксплуатацию и сопровождение информационных систем. В настоящее время в ИТ-колледжах обучаются почти 23 тысячи студентов.

