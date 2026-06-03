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03 июня, 14:46

Экономика

"ВЭБ.РФ" и правительство России могут создать объединенный пенсионный фонд

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov​

В России могут создать объединенный пенсионный фонд с участием государственных структур. Соответствующий законопроект разрабатывается государственной корпорацией "ВЭБ.РФ" вместе с кабмином РФ, сообщает Life.ru со ссылкой на главу госкорпорации Игоря Шувалова.

Он добавил, что контроль над новым пенсионным фондом останется за государственными организациями. В настоящее время среди возможных участников рассматриваются не только "ВЭБ.РФ", но и ВТБ. Одним из ключевых вопросов является судьба застрахованных граждан, которые не выбирали, кто именно будет управлять их пенсионными накоплениями.

В случае принятия закона у госкорпорации появится дополнительный источник для долгосрочного финансирования, так как "ВЭБ.РФ" получит возможность работать с пенсионными накоплениями и сбережениями граждан. Эти средства планируется не просто отправлять на хранение, а направлять на инвестиции в современные технологические проекты.

Ранее в Госдуме предложили повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России до 60 тысяч рублей в месяц. Таким образом депутаты прокомментировали прогноз Минэкономразвития РФ, который предполагает рост реальных доходов населения в текущем году на 1,6%. По мнению депутатов, необходимо увеличивать зарплаты тем, кто создает общественное богатство, а не тем, кто на нем наживается.

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