Россиянам напомнили о возможности получить две пенсии в июне

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Две пенсии в июне в России смогут получить бывшие военные и сотрудники силовых ведомств, которые после службы заработали необходимый трудовой стаж. Об этом РИА Новости рассказала кандидат экономических наук, заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

"Когда граждане увольняются с военной службы, они получают военную пенсию. Они имеют право на получение еще и страховой пенсии. В данном случае необходимо наработать стаж в 15 лет и получить не менее 30 баллов", – отметила она.

По словам Коваленко, при данных условиях пенсионеру предоставят выплаты от Социального фонда России и от силового ведомства.

Она подчеркнула, что право на две пенсии также есть у космонавтов, сотрудников летнего состава, участников Великой Отечественной войны, инвалидов вследствие военной травмы и членов семей погибших военных.

Ранее стало известно, что накопительные пенсии в России увеличатся на 17,3% с 1 августа 2026 года. Кроме того, повышение выплат коснется и участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой.

