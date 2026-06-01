Капитаном задержанного Францией танкера может быть россиянин

Капитан задержанного ВМС Франции судна Tagor, по предварительным данным, является гражданином России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Париже.

У французских властей уже запросили информацию о наличии российских граждан среди членов экипажа.

"Ответа от МИД Франции до сих пор не поступило. В целом никаких уведомлений от французской стороны о действиях в отношении этого судна не было", – отметили в дипмиссии.

Президент Франции Эммануэль Макрон 1 июня заявил о задержании нефтяного танкера Tagor, следовавшего из России. По его словам, операция была проведена в Атлантическом океане при поддержке Великобритании и других партнеров.

При этом Макрон подчеркнул, что задержание прошло в строгом соответствии с морским правом.