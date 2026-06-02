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02 июня, 13:52

Культура

Московская международная книжная ярмарка пройдет в Гостином Дворе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московская международная книжная ярмарка в 2026 году пройдет с 2 по 6 сентября в Гостином Дворе при поддержке столичного правительства. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает портал мэра и правительства города.

Ярмарка является старейшим и крупнейшим форумом этого направления в России. Ежегодно в ней принимают участие сотни издательств и книготорговых предприятий. Гостями мероприятия становились представители книжного бизнеса из разных стран, в том числе из Великобритании, Германии, Израиля, Индии, Китая и других.

В программу ярмарки в 2026 году войдут сотни мероприятий, в том числе презентации книг, встречи с авторами, мастер-классы и международные конгрессы.

На льготных условиях стенды предоставляют общественным и бюджетным организациям, творческим союзам, фондам, библиотекам, литературным журналам, региональным, университетским и небольшим российским издательствам, а также издательствам из государств СНГ.

В прошлом году Московскую международную книжную ярмарку посетили более 63 тысяч человек. Мероприятие длилось пять дней. Всего в его рамках свои новинки и бестселлеры представили более 300 издателей и книгораспространителей из разных регионов России.

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