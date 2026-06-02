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02 июня, 14:25

Происшествия

Мужчина вытолкнул знакомую из окна седьмого этажа в Москве

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

На северо-востоке Москвы мужчина во время ссоры вытолкнул знакомую из окна на седьмом этаже, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел 30 мая в квартире жилого дома на Дмитровском шоссе. По данным следствия, в ходе ссоры на почве внезапно возникшей личной неприязни мужчина толкнул женщину, которая стояла у открытого окна в квартире. Она выпала из окна и скончалась от полученных травм.

Следователи столичного СК осмотрели место случившегося, допросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемый уже задержан, ему предъявлено обвинение.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. В ближайшее время следствие намерено обратиться в Бутырский районный суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу.

Ранее на юге Москвы мужчина вытолкнул знакомую из окна пятого этажа. Женщина упала на придомовую территорию и выжила, ее доставили в одну из столичных больниц. Злоумышленнику предъявили обвинение в покушении на убийство.

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