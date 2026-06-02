Телеканал Москва 24 учредил спецприз на фестивале циркового искусства "Идол-2026"

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"

Телеканал Москва 24 впервые вручит свой специальный приз на Всемирном фестивале циркового искусства "Идол-2026". Присуждение награды состоится 7 июня на Гала-шоу.

Мероприятие в 10-й раз проходит в Большом Московском цирке, являющемся крупнейшим в Европе. В этом юбилейном году Москва 24 впервые вошла в жюри и учредила спецприз "За самый яркий и зрелищный номер".

Название награды выбрано неслучайно. Оно связано с деятельностью телеканала, который задает тренды в медиаиндустрии, предлагая яркое и современное оформление эфиров, а также стремится передавать информацию о городских событиях с использованием передовых технологий.

В этом году зрителей и международное жюри фестиваля ждет захватывающее зрелище. На манеже выступят лучшие артисты мира, включая признанных звезд и молодых талантов. Они продемонстрируют свои умения в различных жанрах: икарийские игры, воздушная гимнастика, дрессура, групповой каучук, эквилибристика, жонглирование, клоунада и другие. Всего будет представлено 12 стран.

Для тех, кто не сможет посетить Большой Московский цирк, телеканал Москва 24 организует прямую трансляцию конкурсной программы в своей группе в соцсети "ВКонтакте". Эфиры пройдут 4 и 5 июня.

Фестиваль организован при поддержке правительства столицы в рамках проекта "Лето в Москве".

Москва 24 также приглашает присоединиться к музыкальному фестивалю "Солома", бессменным организатором которого является сам телеканал. Мероприятие во второй раз состоится на площадке кинопарка "Москино" 27 и 28 июня.

Посетители услышат знакомых артистов и увидят новых талантливых исполнителей. Они также смогут поучаствовать в постановочных съемках, экскурсиях, иммерсивных шоу и мастер-классах.