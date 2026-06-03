Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пешеходная галерея соединит столичные районы Дорогомилово и Пресненский. После завершения работ она станет частью формируемого пешеходного маршрута от моста Академика Королева до Московского международного делового центра (ММДЦ) "Москва-Сити", заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что по проекту планируется реконструировать нижний уровень Дорогомиловского автодорожного моста и сделать там пешеходное пространство, а также спуск к деловому центру "Москва-Сити". Соответствующий контракт уже заключен. По его условиям проектная документация должна быть готова в следующем году, завершение строительства намечено на 2029-й.

Географический объект расположен на территории Центрального и Западного административных округов. По проекту будущая галерея будет иметь с одной стороны лестничный спуск башенного типа на Пресненскую набережную, а с другой – на набережную Тараса Шевченко. Оба спуска оборудуют лифтами.

Параллельно ведется проектирование надземного пешеходного перехода, который соединит городской вокзал Москва-Сити с многофункциональным комплексом "IQ-квартал". После интеграции двух проектов и завершения реконструкции набережных на правом берегу Москвы-реки у горожан появится маршрут от моста Академика Королева до делового центра, добавил глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Ранее Сергей Собянин рассказал об обустройстве ландшафтного парка на набережной Тараса Шевченко. Специалисты сделают на территории зоны отдыха, детские и спортивные площадки, беговые дорожки и тропинки для прогулок, амфитеатр и площадку для мероприятий. Кроме того, там высадят деревья. В частности, будут использоваться дубы, ели, березы, сосны и лиственницы.