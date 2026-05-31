31 мая, 12:50

Мэр Москвы

Собянин: ландшафтный парк появится на набережной Тараса Шевченко

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ландшафтный парк обустроят на набережной Тараса Шевченко в Москве. Для задумки будут использоваться дубы, ели, березы, сосны, лиственницы и другие деревья, а также сирень, жимолость и калина, сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Специалисты сделают на территории зоны для отдыха, детские и спортивные площадки, беговые дорожки и тропинки для прогулок, амфитеатр, а также площадку для мероприятий и зоны для фотосессий на фоне Москвы-реки.

"Впервые жители Дорогомилова получат прямые выходы с Кутузовского проспекта на набережную Тараса Шевченко – для этого установим три широкие лестницы", – отметил мэр столицы.

По его словам, специалисты уже высадили первые 36 деревьев, среди которых шестиметровые дубы, березы и лиственницы. В ближайшее время к ним добавятся около 150 крупномеров.

Всего в рамках первого этапа на территории появится 302 дерева, 312 кустарников и около 0,5 гектара цветников. Полностью завершить работы планируется в 2027 году.

Между тем московский парк "Красная Пресня" обновят в рамках программы благоустройства городских зон отдыха. При разработке проекта учитывался особый охранный статус территории. Главная задача специалистов – не только создать современное, функциональное пространство для отдыха, но и сохранить историческую аутентичность.

