Сергей Собянин рассказал о планах развития парка "Сокольники"

Московскому парку "Сокольники" исполнилось 95 лет. За это время он стал популярным пространством для людей, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"Сейчас парк "Сокольники" – уникальная площадка, где бережно сохраняется связь эпох и традиций. Обновленный каток "Лед" стал зимней точкой притяжения для горожан и в прошедшем сезоне объединил больше 200 тысяч гостей", – написал он.

В 2026 году в парке продолжится комплексное благоустройство и реабилитация. В нем уже обновили пространства около Золотого и Большого Путяевского прудов, сделали детские и спортивные площадки, а также преобразили партерную часть.

Работы охватят около 112 гектаров. У каскада Оленьих прудов планируется вернуть на историческое место беседку и мост к ней, создать прогулочную и спортивные зоны, обновить детскую зону. На берегу Нижнего Майского пруда появится павильон-беседка для небольших мероприятий и преобразится пространство вокруг водоема.

Кроме того, в этом году завершится обновление "Тропы здоровья", где сделают воркаут-зоны и питьевые фонтанчики.

"Продолжаем развитие Центра восстановления и адаптации птиц Московского зоопарка – добавим в разлеточник четырехъярусную трибуну. Также запланировано появление гримерной у Центральной эстрады", – добавил Собянин.

Ранее мэр столицы рассказал, что посещаемость московских парков культуры и отдыха увеличилась более чем в 1,5 раза в 2025 году. В них побывали более 282,5 миллиона человек. Собянин назвал этот показатель рекордным.

