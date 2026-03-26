Парк имени Артема Боровика в Марьине благоустроят в 2026 году по инициативе жителей

Фото: пресс-служба Петра Толстого

Парк имени Артема Боровика в районе Марьино обновят в рамках концепции "Городской оазис". Работы начнутся в апреле 2026 года и завершатся к концу третьего квартала. Об этом сообщил депутат Госдумы Петр Толстой.

Проект предполагает создание пространства для отдыха и активного досуга с сохранением природной среды. Идея благоустройства принадлежит жителям района.

В парке появятся спортивные площадки для воркаута, баскетбола, панна-футбола, настольного тенниса и теннисный корт, а также зоны для современных видов спорта, в том числе для памп-трека и скейт-боула, и стрит-пространство. Для детей установят игровые комплексы.

Также реконструируют мемориальную зону и создадут фотолокацию "Печатный след" с цитатами журналиста Артема Боровика. Территорию озеленят, обустроят цветники, обновят дорожки, освещение и систему видеонаблюдения.

Парк был открыт в 2001 году и назван в честь журналиста Артема Боровика, одного из основателей жанра расследовательской журналистики в России.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице продолжается благоустройство прибрежных территорий и создание современных общественных пространств на месте бывших промзон. Работы ведутся в районах Хорошёво‑Мнёвники, Филевский Парк, Дорогомилово и Пресненском. Проекты по благоустройству создают качественно новую среду для отдыха и активного досуга жителей столицы, возвращают жизнь прибрежным территориям и полностью соответствуют национальному проекту "Инфраструктура для жизни".