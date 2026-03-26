26 марта, 16:21

Город

Парк имени Артема Боровика в Марьине благоустроят в 2026 году по инициативе жителей

Фото: пресс-служба Петра Толстого

Парк имени Артема Боровика в районе Марьино обновят в рамках концепции "Городской оазис". Работы начнутся в апреле 2026 года и завершатся к концу третьего квартала. Об этом сообщил депутат Госдумы Петр Толстой.

Проект предполагает создание пространства для отдыха и активного досуга с сохранением природной среды. Идея благоустройства принадлежит жителям района.

В парке появятся спортивные площадки для воркаута, баскетбола, панна-футбола, настольного тенниса и теннисный корт, а также зоны для современных видов спорта, в том числе для памп-трека и скейт-боула, и стрит-пространство. Для детей установят игровые комплексы.

Также реконструируют мемориальную зону и создадут фотолокацию "Печатный след" с цитатами журналиста Артема Боровика. Территорию озеленят, обустроят цветники, обновят дорожки, освещение и систему видеонаблюдения.

Парк был открыт в 2001 году и назван в честь журналиста Артема Боровика, одного из основателей жанра расследовательской журналистики в России.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице продолжается благоустройство прибрежных территорий и создание современных общественных пространств на месте бывших промзон. Работы ведутся в районах Хорошёво‑Мнёвники, Филевский Парк, Дорогомилово и Пресненском. Проекты по благоустройству создают качественно новую среду для отдыха и активного досуга жителей столицы, возвращают жизнь прибрежным территориям и полностью соответствуют национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

В Мещанском районе благоустроят Екатерининский парк

Читайте также


город

Главное

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

