Петр Толстой поддержал благоустройство сквера Авдеева в Люблине

Депутат Государственной думы РФ Петр Толстой высоко оценил планы по комплексному благоустройству сквера имени Героя Советского Союза Александра Авдеева в районе Люблино.

Он подчеркнул, что необходимо сохранять историческую память при создании комфортной городской среды.

Обновление запланировано на весенне-летний период 2026 года, площадь общественного пространства – 2,6 гектара. Последний раз ремонтные работы проводились около 10 лет назад.

Особое внимание будет уделено мемориальной зоне. Например, художественную подсветку получат памятник летчику-асу Авдееву и 23 мемориала. Кроме того, 12 объектов отреставрируют, а еще 11 установят дополнительно.

Помимо этого, в сквере будут обустроены новые детские спортивные площадки с резиновым покрытием, спортивная зона с тренажерами и площадка для выгула собак. Специалисты приведут в порядок тротуары, уложат асфальт и плитку, а также установят скамейки.

Кроме того, территорию оборудуют системой видеонаблюдения и новым освещением. Будет сохранен исторический облик сквера, однако пространство станет более комфортным для занятий спортом, игр и прогулок.

"Красота и удобство – это, безусловно, важно. Но при этом каждый, кто будет приходить в этот сквер, должен понимать, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне. Важно помнить имена наших героев и гордиться ими", – отметил Толстой.

Сквер назван в честь летчика-истребителя Авдеева. Он погиб в воздушном бою в 1942 году, совершив воздушный таран. Всего на его счету 189 боевых вылетов и 7 сбитых вражеских самолетов. До начала войны Авдеев жил в Люблино и работал слесарем на местном Литейно-механическом заводе. В 1965 году герою был установлен памятник в сквере.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве продолжается благоустройство прибрежных территорий и создание современных общественных пространств на месте бывших промзон. Работы ведутся в районах Хорошёво‑Мнёвники, Филевский Парк, Дорогомилово и Пресненском.

Например, в Филевском Парке реконструируется участок набережной Москвы‑реки "Западный порт" – от жилого комплекса "Береговой" до Белорусского моста. Прогулочный маршрут длиной более 800 метров почти готов.

