03 марта, 09:11

Культура

В Москве восстановят резные двери главного здания Третьяковской галереи

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В Москве восстановят парадные двери главного здания Третьяковской галереи, которое расположено по адресу Лаврушинский переулок, дом 10, строение 4. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Его эмблемой стал знаменитый васнецовский фасад в псевдорусском стиле, который напоминает сказочный терем. Вход украшают декоративные кокошники, указал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, в настоящее время мастера реставрируют резные элементы дверей и воссоздают дверные полотна из дуба парадного входа галереи. Работы проходят под контролем Мосгорнаследия.

Двери главного здания Третьяковки поставили в 1980-х годах в ходе масштабной реконструкции художественного музея. Тогда же подлинные дверные полотна парадного входа, которые появились там в 1904 году, сняли и отправили на хранение.

С того момента конструкции пришли в негодность: появились трещины и потертости, а на нижней части стерся лак. Восстановительные работы начались в августе прошлого года.

В ходе них специалисты воссоздадут дверные полотна на производстве, сохранив резные детали. Они также сделают новые элементы по оригинальным образцам. Затем они обработают поверхности антисептиком и огнезащитным составом. Завершить все работы планируется этой весной.

Ранее в городе завершилась реставрация церкви Живоначальной Троицы в районе Хорошёво. Как рассказал Сергей Собянин, мастера привели в порядок цоколь и декор, кирпичную кладку, архитектурные детали фасадов храма и колокольню.

Главный дом усадьбы Карабанова отреставрируют в Москве

культурагород

