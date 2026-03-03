Экспорт российского шоколада достиг почти 1 млрд долларов в 2025 году

Фото: depositphotos/ardni

Экспорт российских шоколадных кондитерских изделий увеличился на 16% и достиг 985 миллионов долларов в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный центр "Агроэкспорт".

"Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки около 224 тысячи тонн шоколадных кондитерских изделий на сумму 985 миллионов долларов США", – отметили представители центра.

До этого рекорд по экспортной выручке пришелся на 2021 год, когда показатель составил 864 миллиона долларов.

В 2024 году, по данным центра, в топ крупнейших стран-импортеров российских шоколадных изделий вошли Казахстан (около 300 миллионов долларов), Белоруссия (около 188 миллионов), Узбекистан (около 107 миллионов), Киргизия (свыше 77 миллионов) и Азербайджан (более 62 миллионов). При этом Армения экспортировала продуктов примерно на 47 миллионов долларов, Китай – более чем на 34 миллиона, Грузия – на свыше 33 миллионов, Таджикистан – на около 26 миллионов, а Монголия – примерно на 23 миллиона.

Также в 2025 году Россия впервые за историю поставила шоколадные изделия в Албанию и Гану. Всего экспорт осуществлялся в более чем 90 государств.

Ранее Россия увеличила импорт огурцов. По состоянию на 8 февраля 2026 года в РФ завезли 14,6 тысячи тонн этих овощей, что на 18,3% больше объема аналогичного периода 2025 года, когда было ввезено более 12,3 тысячи тонн. Основные поставки велись из Ирана (около 6,3 тысячи тонн), Китая (более 3 тысяч тонн) и Турции (свыше 1,8 тысячи тонн).

