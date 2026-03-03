Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 10:32

Экономика

Экспорт российского шоколада достиг почти 1 млрд долларов в 2025 году

Фото: depositphotos/ardni

Экспорт российских шоколадных кондитерских изделий увеличился на 16% и достиг 985 миллионов долларов в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный центр "Агроэкспорт".

"Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки около 224 тысячи тонн шоколадных кондитерских изделий на сумму 985 миллионов долларов США", – отметили представители центра.

До этого рекорд по экспортной выручке пришелся на 2021 год, когда показатель составил 864 миллиона долларов.

В 2024 году, по данным центра, в топ крупнейших стран-импортеров российских шоколадных изделий вошли Казахстан (около 300 миллионов долларов), Белоруссия (около 188 миллионов), Узбекистан (около 107 миллионов), Киргизия (свыше 77 миллионов) и Азербайджан (более 62 миллионов). При этом Армения экспортировала продуктов примерно на 47 миллионов долларов, Китай – более чем на 34 миллиона, Грузия – на свыше 33 миллионов, Таджикистан – на около 26 миллионов, а Монголия – примерно на 23 миллиона.

Также в 2025 году Россия впервые за историю поставила шоколадные изделия в Албанию и Гану. Всего экспорт осуществлялся в более чем 90 государств.

Ранее Россия увеличила импорт огурцов. По состоянию на 8 февраля 2026 года в РФ завезли 14,6 тысячи тонн этих овощей, что на 18,3% больше объема аналогичного периода 2025 года, когда было ввезено более 12,3 тысячи тонн. Основные поставки велись из Ирана (около 6,3 тысячи тонн), Китая (более 3 тысяч тонн) и Турции (свыше 1,8 тысячи тонн).

Читайте также


экономикаеда

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика