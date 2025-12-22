Россия впервые ввезла сыр из Китая

Фото: depositphotos/racorn

Россия впервые ввезла китайский сыр в ноябре этого года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные таможни Китая.

Всего было приобретено 8 тонн сыра на 93 тысячи долларов. Конкретный сорт продукта не указывается. Отмечается, что в КНР производятся как европейские версии сыров, так и местные сорта: из буйволиного молока, из молока самок яка и так далее.

Ранее Гвинейская Республика выразила заинтересованность в расширении импорта манго в Россию. Посол африканской страны в Москве Ньянкой Аба напомнил, что Гвинея богата агропродукцией, в том числе фруктами. Однако манго закупают и везут в РФ из Латинской Америки.

Владимир Путин заявлял, что российская сторона практически не зависит от импорта продуктов. Президент России также высоко оценил успехи, которые достигли специалисты сельского хозяйства за последние годы.