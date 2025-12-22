"Коммерсант": крупная птицефабрика "Волжанин" приостановила отгрузки яиц

Фото: depositphotos/reflex_safak

Птицефабрика "Волжанин", занимающая 20% рынка куриных яиц в Центральном федеральном округе РФ, приостановила отгрузки яиц, предположительно, из-за вспышки на предприятии высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП). Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.

Из-за выявления очага ВПГП фабрика ввела защитные меры: запрет посещения предприятия посторонними, ужесточение контроля за дезинфекцией, термическая обработка кормов и так далее. В данный момент решается вопрос о реалистичности хотя бы частичного продолжения работы предприятия.

Птицефабрика "Волжанин" является третьим по объему производства куриного яйца предприятием в России и крупнейшим в ЦФО. В текущем году его прогнозируемый объем выпуска может составить 1,24 миллиарда яиц – 20% от всего производимого яйца в ЦФО.

По словам экспертов, проведение карантинных мероприятий и восстановление популяции занимает у яичных птицефабрик, как правило, около полугода. Само предприятие может столкнуться с затратами в условиях общего падения маржинальности бизнеса.

Так, средняя рентабельность производства яиц в РФ из-за их перепроизводства в январе–сентябре составила 5,5% против 38,8% годом ранее. При этом достаточный объем предложения может позволить ритейлерам найти альтернативных поставщиков в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России установит причины высоких наценок на некоторые продукты питания в сетевых магазинах. Специалисты выявили высокие средневзвешенные наценки в 10 крупнейших федеральных торговых сетях.

В ФАС также заявили, что изменение налога на добавленную стоимость (НДС) не является основанием для повышения цен на социально значимые продукты питания. Ставка НДС для таких товаров по-прежнему составит 10%.