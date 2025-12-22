Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:43

Экономика
Главная / Новости /

"Коммерсант": крупная птицефабрика "Волжанин" приостановила отгрузки яиц

Птицефабрика "Волжанин" приостановила отгрузки яиц – СМИ

Фото: depositphotos/reflex_safak

Птицефабрика "Волжанин", занимающая 20% рынка куриных яиц в Центральном федеральном округе РФ, приостановила отгрузки яиц, предположительно, из-за вспышки на предприятии высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП). Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.

Из-за выявления очага ВПГП фабрика ввела защитные меры: запрет посещения предприятия посторонними, ужесточение контроля за дезинфекцией, термическая обработка кормов и так далее. В данный момент решается вопрос о реалистичности хотя бы частичного продолжения работы предприятия.

Птицефабрика "Волжанин" является третьим по объему производства куриного яйца предприятием в России и крупнейшим в ЦФО. В текущем году его прогнозируемый объем выпуска может составить 1,24 миллиарда яиц – 20% от всего производимого яйца в ЦФО.

По словам экспертов, проведение карантинных мероприятий и восстановление популяции занимает у яичных птицефабрик, как правило, около полугода. Само предприятие может столкнуться с затратами в условиях общего падения маржинальности бизнеса.

Так, средняя рентабельность производства яиц в РФ из-за их перепроизводства в январе–сентябре составила 5,5% против 38,8% годом ранее. При этом достаточный объем предложения может позволить ритейлерам найти альтернативных поставщиков в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России установит причины высоких наценок на некоторые продукты питания в сетевых магазинах. Специалисты выявили высокие средневзвешенные наценки в 10 крупнейших федеральных торговых сетях.

В ФАС также заявили, что изменение налога на добавленную стоимость (НДС) не является основанием для повышения цен на социально значимые продукты питания. Ставка НДС для таких товаров по-прежнему составит 10%.

Социально значимые продукты в России не подорожают при повышении НДС

Читайте также


экономика

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика