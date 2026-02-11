Активисты из ЗАО отправят бойцам СВО открытки и гуманитарную помощь

Фото: пресс-служба префектуры Западного административного округа города Москвы

Мастер-классы по изготовлению открыток с пожеланиями бойцам спецоперации проходят с начала февраля в парках "Фили" и "Никулино" Западного административного округа (ЗАО) и на площадках проекта "Зима в Москве", передает портал мэра и правительства столицы.

Юные посетители павильона "Мастерская Деда Мороза" в парке "Никулино" украшают открытки с символикой проекта "Зима в Москве" наклейками с тематикой Дня защитника Отечества, а гости парка "Фили" вырезают послания из цветной бумаги, создавая своеобразный китель военного.

"Мы не в первый раз делаем с ребятами открытки бойцам и знаем, что они украшают ими стены блиндажей, берут послания в бой, считают их оберегами. Над созданием открыток к 23 февраля трудятся не только дети – участвуют и их родители, дедушки и бабушки", – сказала организатор мастер-классов, руководитель клубного центра "Дорогомилово" Светлана Соловьева.

Например, 9-летний Антон сделал открытку для своего деда, который сейчас выполняет задачи в зоне СВО. Для погон на бумажном кителе он выбрал генеральные звезды. Другой участник мастер-классов, 10-летний Федор, пожелал бойцу вернуться домой.

"Мы ждем наших героев, стараемся облегчить им солдатские будни, отправляя на фронт слова поддержки и гуманитарную помощь", – поделилась мама Федора Светлана.

Следующие мастер-классы в парке "Никулино" пройдут 15 и 21 февраля в 16:00. В парке "Фили" поздравления бойцам СВО напишут 15 февраля в 10:00, 21-го числа – в 12:00 и 22 февраля – в 14:00.

В этих же парках горожане собирают для бойцов посылки с теплыми вещами, термокружками, средствами гигиены, продуктами длительного хранения. Поверх этих вещей кладутся детские открытки.

Первую партию посылок уже отвезли на передовую. Ожидается, что в следующей партии предусмотрят отдельную коробку, куда положат послания ребят, чьи отцы находятся на СВО, а также детей активистов, помогающих фронту.

Кроме того, представители кунцевского отделения "Молодогвардеец" проекта "Золотые руки ангела" к 23 февраля отправят военным очередной гуманитарный груз от жителей ЗАО.

В эту посылку упакуют варежки, носки, снуды и другие вещи, а также письма с поздравлениями от учеников, родителей и учителей школы № 1440 в Крылатском. Участники отделения "Молодогвардеец" направят военным противотепловизорные одеяла, свитеры и шерстяные носки, а также флисовые шапки и снуды, балаклавы и самонагревающиеся стельки.

Оказать свою помощь участникам СВО можно до конца февраля в парке "Никулино" по субботам и воскресеньям с 16:00 до 18:00 и в парке "Фили" по пятницам и выходным с 10:00 до 20:00. От жителей принимаются продукты длительного хранения, средства личной гигиены, теплая одежда, термостельки, терморюкзаки и термокружки, шапки и балаклавы темных расцветок. Все собранное отправят в "Северную" группу войск.

Ранее команда проекта "Культбригада Москонцерта" открыла сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО в честь Дня защитника Отечества. До 20 февраля принести мужские наборы, тактические перчатки, резиновую обувь и антисептики можно во Дворец культуры имени С. П. Горбунова по адресу Новозаводская улица, дом 27. Дополнительную информацию можно узнать по номеру телефона 8 (495) 612-51-60.

