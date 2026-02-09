Форма поиска по сайту

09 февраля, 08:07

Общество

В Зюзине подготовили специализированный груз для животных в зоне СВО

Фото: управа района Зюзино города Москвы

Благотворительная акция в поддержку животных, которые несут службу вместе с бойцами в зоне СВО, прошла в управе района Зюзино Юго-Западного административного округа (ЮЗАО) Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

В рамках этой инициативы активисты подготовили специальный груз для животных, живущих рядом с военнослужащими в полевых условиях. На протяжении месяца добровольцы собирали самое необходимое для служебных собак и кошек, которых приютили участники спецоперации. В состав помощи вошли корма, средства по уходу, предметы для дрессировки, игрушки, а также ветошь для обустройства мест отдыха питомцев.

К сбору присоединились общественные объединения юго-запада столицы, депутат Московской городской Думы и руководитель добровольческого центра "Доброе место. ЮЗАО" Екатерина Раззакова, а также глава муниципального округа Зюзино Виктория Шатова. Акция была организована при поддержке районной управы.

Торжественная передача собранных вещей и встреча с координаторами проекта состоялись в управе района Зюзино 6 февраля. Доставку груза на место обеспечит Раззакова. Отправка запланирована на конец февраля.

Как отметила депутат, помощь участникам СВО сегодня включает не только обеспечение медикаментами, экипировкой и продуктами, но и заботу о тех, кто служит бок о бок с бойцами. Речь, в частности, о собаках, которые выполняют поисковые и охранные задачи, а также помогают спасать жизни.

Организаторы подчеркнули, что вклад каждого участника делает жизнь животных на передовой комфортнее и безопаснее, а регулярная поддержка стала важной частью работы приютов и временных пунктов содержания в зоне конфликта. Такие акции помогают обеспечить стабильное снабжение кормами, расходными материалами и средствами ухода.

Служебные собаки выполняют широкий спектр задач: участвуют в поисковых операциях, охраняют объекты и территории, сопровождают военнослужащих, а также помогают предотвращать угрозы для личного состава и мирного населения. Забота о животных напрямую влияет на эффективность их работы и безопасность людей.

В управе района Зюзино продолжается сбор помощи для военнослужащих, находящихся на СВО, и их питомцев. Присоединиться к акции могут все желающие. Более подробную информацию можно получить по телефону +7 499 789‑22‑39.

Также активно помогают бойцам в зоне СВО волонтеры Молжаниновского района Москвы. Активисты около 10 раз в месяц отправляют на передовую средства защиты, технику и другие гуманитарные грузы. Кроме того, они организуют постоянное производство снаряжения, оказывают поддержку госпиталям и проводят мастер-классы для детей и взрослых.

Волонтеры из Москвы отправили более 11 тонн гуманитарной помощи в Курск и Донецк

