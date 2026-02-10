People: три американки держали ребенка в собачьей клетке и морили голодом

Фото: 123RF.com/tinnakornlek

В американском штате Северная Каролина трем женщинам предъявили обвинения в жестоком обращении с 6-летней девочкой, которую они годами держали в собачьей клетке, морили голодом и подвергали пыткам. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание People.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. По данным СМИ, полицейские приехали на вызов в один из жилых домов, где нашли ребенка без сознания. Пострадавшую госпитализировали, однако врачи не смогли ее спасти. На момент обнаружения девочка весила всего 12,2 килограмма.

Следствие установило, что ребенок жил в антисанитарных условиях с тремя женщинами. На его теле обнаружили многочисленные травмы, в том числе переломы, ожоги и язвы, появившиеся из-за долгого нахождения в грязных подгузниках. Другие дети, которые проживали в том же доме, рассказали, что погибшую часто запирали в клетке для собак и лишали еды.

Утверждается, что полиция и соцслужбы неоднократно посещали дом, получив за годы множество сигналов от соседей. Трое подозреваемых – Сьюзан Робинсон, Тоня Макнайт и Террин Макнайт – арестованы. Им также отказано в освобождении под залог.

