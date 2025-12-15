В США воспитатель напоил детей водой с отбеливателем

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Воспитатель в престижном частном детском саду в Нью-Йорке по ошибке напоил детей водой с отбеливателем, сообщает People.

Это произошло 27 октября. Сотрудник перепутал кувшин с водой с емкостью, в которой был раствор для дезинфекции игрушек. В результате учреждение временно закрыли.

При этом в СМИ подчеркивают, что инцидент произошел через несколько месяцев после того, как троих сотрудников этого же детского сада задержали за жестокое обращение с детьми.

Ранее супругов из Миссури в США обвинили в жестоком обращении с тремя детьми. Правоохранители обратили внимание на семью несколько месяцев назад, когда один из детей пришел в школу с большой раной.

Было установлено, что несовершеннолетние не имели постоянного доступа к еде, а дом семьи признали непригодным для жизни – в нем пахло мочой, не было отопления, а на матрасах отсутствовало постельное белье.

