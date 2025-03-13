Mirror: в США родители заставили приемную дочь прыгать на батуте до смерти

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Супружеская пара из Техаса заставила приемную дочь прыгать на батуте в жару, в результате чего сердце 8-летнего ребенка не выдержало, девочка скончалась. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Mirror.

Журналисты выяснили, что Дэниел и Эшли Шварц удочерили девочку и ее сестру после того, как их мать лишили родительских прав. Дети жили в семье около четырех лет, их часто наказывали за мелкие проступки.

В августе 2020 года пара решила заставить девочку в качестве очередного наказания прыгать на батуте в течение нескольких часов. На улице в тот момент была 43-градусная жара, однако супруги не разрешали подростку пить воду. В результате ребенок потерял сознание и спустя время умер от обезвоживания.

По факту произошедшего родители были задержаны. Как сообщает издание, суд приговорил 49-летнего Шварца к 18 годам тюрьмы, а его супруга получила три пожизненных срока.

Ранее мать избила своего 11-месячного сына из-за того, что тот испачкался золой в печке в Омской области. По данным СК, женщина, имеющая судимость за кражу, не менее трех раз избила ногой ребенка по телу.

В результате у мальчика были выявлены переломы ребер и иные повреждения. По факту случившегося возбуждено дело о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему. Мать ребенка арестовали.

