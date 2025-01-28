Жительница Лобни назвала семью истязателей дочери идеальными соседями

Фото: телеграм-канал "360.ru"

Родители, истязавшие свою 12-летнюю дочь, никогда не проявляли себя с плохой стороны, казались вежливыми и обходительными людьми, рассказала соседка семьи Руслана в беседе с телеканалом "360".

Отца девочки за издевательства задержали 26 января. На следующий день по аналогичному подозрению была задержана ее мать.

По информации следствия, с января 2024 года они систематически избивали свою дочь 2012 года рождения, а также оставляли ей ожоги раскаленными на огне металлическими предметами. Семья, как установили следователи, находится в России нелегально, в связи с чем началась проверка по статьям УК РФ "Организация незаконной миграции" и "Халатность".

"По виду у них все хорошо, как соседи они идеальные, никогда даже топота не было. Может быть, ребенку рот закрывали? Кто их знает", – отметила соседка.

По словам женщины, девочку никогда не пускали в школу. Кроме того, она плохо говорила на русском. Руслана также рассказала, что стала свидетелем бегства девочки из квартиры на втором этаже через балкон. Однако она не сразу поняла, что это был именно побег.

"Сначала думала, что у них вещи упали просто, а девочка поднимала. Но я не предполагала, что она убегала", – вспомнила Руслана.

В свою очередь, продавец магазина, расположенного в том же районе, указала, что пострадавшая девочка часто приходила за продуктами с младшей сестрой.

"Девочка, которая ходит в школу, всегда была прилично одета, а сбежавшая – будто побиралась. Но в целом семья доброжелательная, не знаю, что произошло", – подчеркнула женщина.

В данный момент пострадавшая девочка находится в больнице. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Вместе с тем еще двое детей – 8 лет и 1 месяц – помещены в семейный центр.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, из-за того, что дети являются гражданами иностранного государства, решение об их дальнейшей судьбе будет принято в зависимости от позиции посольства.