Мизулина обратилась в СК РФ из-за видео с избиением ребенка в больнице Кузбасса

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в СКР с роликом, на котором видно, как медсестра избивает ребенка в детском инфекционном отделении больницы, расположенной в городе Белово Кемеровской области. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

На кадрах, которые были опубликованы в Сети, видно, как медсестра вечером заходит в палату, снимает свой тапок и три раза шлепает им спрятавшего за углом ребенка. После этого она выводит мальчика в коридор и ведет его "матери звонить". Кроме того, в Сети представлены фотографии с комментариями других детей, которые утверждают, что эта женщина ругала их за то, что они не хотели спать и навещали других пациентов.

Мизулина предположила, что этот инцидент не является единичным. Она рассказала, что ей написала девочка, к которой эта сотрудница медучреждения проявляла грубое отношение.

В свою очередь, пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области сообщила о проведении доследственной проверки, в рамках которой будут выяснены все обстоятельства происшествия. По ее результатам будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.

Кроме того, проверку начала и региональная прокуратура, которая изучит исполнение должностными лицами закона при оказании медпомощи несовершеннолетним и выполнение закона органами системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних. В пресс-службе ведомства тоже пообещали при необходимости принять меры реагирования.

Ранее в столице охранник бара на улице Народного Ополчения ударил посетителя, когда тот попытался закурить сигарету рядом с гардеробом. Пострадавшего госпитализировали, в больнице заявили, что его здоровью был причинен тяжкий вред.

