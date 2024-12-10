Бастрыкин поручил представить доклад об истязании мальчика в улан-удэнской школе

Фото: vk.com/Мой Улан-Удэ | Бурятия

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела об истязании мальчика в школе Улан-Удэ, сообщается в телеграм-канале Следкома.

Об произошедшем стало известно из СМИ. По их данным, во время драки между учениками один из несовершеннолетних потерял сознание. В публикациях отмечается, что это не первый случай агрессии в отношении этого подростка. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

В комитете по образованию города Улан-Удэ РИА Новости рассказали, что мальчика избили в школе № 19. По данному факту началась проверка. Происшествие также изучают полиция и комиссия по делам несовершеннолетних.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил министру образования, мэру города и уполномоченному по правам человека разобраться с ситуацией. По его словам, за случаи травли должны отвечать директор школы и классные руководители как пострадавших, так и нападавших детей.

Ранее в столице охранник бара на улице Народного Ополчения ударил посетителя, когда тот попытался закурить сигарету рядом с гардеробом. Пострадавшего госпитализировали, в больнице заявили, что его здоровью был причинен тяжкий вред.

