10 декабря, 11:04Происшествия
Бастрыкин поручил представить доклад об истязании мальчика в улан-удэнской школе
Фото: vk.com/Мой Улан-Удэ | Бурятия
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела об истязании мальчика в школе Улан-Удэ, сообщается в телеграм-канале Следкома.
Об произошедшем стало известно из СМИ. По их данным, во время драки между учениками один из несовершеннолетних потерял сознание. В публикациях отмечается, что это не первый случай агрессии в отношении этого подростка. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.
В комитете по образованию города Улан-Удэ РИА Новости рассказали, что мальчика избили в школе № 19. По данному факту началась проверка. Происшествие также изучают полиция и комиссия по делам несовершеннолетних.
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил министру образования, мэру города и уполномоченному по правам человека разобраться с ситуацией. По его словам, за случаи травли должны отвечать директор школы и классные руководители как пострадавших, так и нападавших детей.
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