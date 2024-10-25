Злоумышленник с ножом напал на посетителей супермаркета в Петербурге

Фото: телеграм-канал Readovka

В Санкт-Петербурге злоумышленник с ножом напал на посетителей супермаркета. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии в телеграм-канале.

Как отмечается в сообщении, на место прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Сейчас пострадавшим в ходе нападения оказывается первая помощь.

По предварительным данным, ранения получили охранник и посетительница. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, напавший обезоружен.

"Это какой-то местный хулиган устроил поножовщину", – предположил источник РИА Новости.

Ранее в поселке Янино под Санкт-Петербургом пострадали четыре человека во время уличной драки с поножовщиной. Все получившие ранения – граждане России, работавшие в местном магазине. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.