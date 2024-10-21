В Санкт-Петербурге задержан грабитель, извинившийся перед нападением

Фото: телеграм-канал "Петербургская полиция"

Полицейские Санкт-Петербурга задержали грабителя, который перед совершением преступления извинился перед продавщицей сетевого магазина. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

По предварительным данным ведомства, вечером 20 октября молодой человек с ножом напал на 37-летнюю продавщицу магазина по адресу Гороховая улица, дом 23, похитил выручку и сбежал. При этом на видео, которое опубликовало ведомство, мужчина заходит в помещение со словами: "Девушка, извините, я буду угрожать".

Правоохранители задержали подозреваемого – 23-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа – ближе к полуночи в пекарне на набережной реки Мойки. По информации полицейских, молодой человек работает поваром в ресторане на Московском проспекте и зарегистрирован в хостеле.

Пострадавшая после нападения самостоятельно обратилась за медпомощью и сейчас направлена на амбулаторное лечение. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее 25-летний житель Алтайского края украл брендовую сумку из магазина в аэропорту Внуково. Момент кражи попал на записи камер видеонаблюдения. Судя по кадрам, злоумышленник взял с витрины сумку, сорвал с нее этикетки, спрятал под одежду и скрылся.

Спустя время его задержали на борту рейса Москва – Якутск. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.