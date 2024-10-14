14 октября, 11:24Происшествия
Четыре человека пострадали после драки с поножовщиной под Санкт-Петербургом
Фото: телеграм-канал "Петербург с огоньком"
Четыре человека пострадали в поселке Янино под Санкт-Петербургом во время уличной драки с поножовщиной. Все получившие ранения – граждане России, работающие в местном магазине, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о конфликте местных жителей с группой мигрантов. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и первоначально установленных обстоятельствах.
Ранее в красноуральском ночном клубе у одного из гостей произошел конфликт с тремя мужчинами, в результате которого он напал на них с ножом. Один человек с колото-резаной раной шеи и другими травмами в состоянии комы был госпитализирован в реанимацию.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия.
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