Четыре человека пострадали после драки с поножовщиной под Санкт-Петербургом

Фото: телеграм-канал "Петербург с огоньком"

Четыре человека пострадали в поселке Янино под Санкт-Петербургом во время уличной драки с поножовщиной. Все получившие ранения – граждане России, работающие в местном магазине, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о конфликте местных жителей с группой мигрантов. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и первоначально установленных обстоятельствах.

Ранее в красноуральском ночном клубе у одного из гостей произошел конфликт с тремя мужчинами, в результате которого он напал на них с ножом. Один человек с колото-резаной раной шеи и другими травмами в состоянии комы был госпитализирован в реанимацию.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия.