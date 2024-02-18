Полиция возбудила уголовное дело после поножовщины в ночном клубе на Урале

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В ночном клубе в Красноуральске в Свердловской области произошла поножовщина. Один из пострадавших находится в реанимации в состоянии комы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

По предварительной информации, в ночь на 17 февраля в красноуральском ночном клубе у одного из гостей произошел конфликт с тремя мужчинами, в результате которого он напал на них с ножом. Конфликт произошел на почве личной неприязни. Молодые люди стали оскорблять друг друга.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту 3 части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия").

В результате драки пострадал местный житель. Он с колото-резаной раной шеи и другими травмами в состоянии комы он госпитализирован в реанимацию.

Ранее полицейские задержали напавшего с ножом на пассажиров поезда на Сокольнической линии. Инцидент произошел в поезде, который следовал от станции "Лубянка" до станции "Кропоткинская" Сокольнической линии метро. В ходе поездки 22-летний мужчина использовал малозначительный повод и спровоцировал конфликт с двумя пассажирами.