В Иркутской области арестовали подростка, ударившего сверстника ножом

Фото: vk.com/irk.sledcom

Восьмиклассника, который несколько раз ударил сверстника ножом, арестовали в Нижнеудинском районе Приангарья. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СК РФ Иркутской области.

Инцидент произошел в школе в селе Мельница Нижнеудинского района. 14-летний подросток нанес несколько ножевых ранений сверстнику, после чего злоумышленника остановил заместитель директора школы. Пострадавшего доставили в больницу, в прокуратуре региона сообщили РИА Новости, что жизни подростка ничего не угрожает.

Нападавшего обвинили в покушении на убийство, после чего он был арестован. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье о халатности, следователи дадут правовую оценку работе руководства школы.

В свою очередь, прокуратура Иркутской области также проведет проверку организации охраны жизни и здоровья учеников, оценит условия для учащихся и педагогов, включая работу охраны и пропускного режима, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ранее тело девушки обнаружили возле озера в Богородском городском округе Подмосковья. По данным СМИ, у обнаруженной погибшей были выколоты глаза и спущены до колен штаны. Из личных вещей якобы пропала только банковская карта.

"Московский патруль": мужчину приговорили к пожизненному сроку за убийство родителей