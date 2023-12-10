В Москве возбудили дело о покушении на убийство после ранения ножом мужчины в ТЦ

Фото: Следственный комитет РФ

Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту конфликта в торговом центре в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления Следственного комитета.

"10 декабря 2023 года уроженец Республики Узбекистан, находясь в одном из торгово-развлекательном центров на северо-западе Москвы, в ходе внезапно возникшего конфликта, нанес один удар ножом в область живота ранее знакомого мужчины", – говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается медицинская помощь. Сейчас правоохранители осматривают территорию ЧП. Подозреваемого задержали, в ближайшие время его переправят в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу.

Как уточнили в телеграм-канале прокуратуры Москвы, подозреваемому 21 год, а пострадавшему – 26.

Ранее стало известно, что прокуратура начала проверку после конфликта между учителем и мамой ученицы одной из школ Дмитровского городского округа. По данным ведомства, они причинили друг другу различные телесные повреждения.

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