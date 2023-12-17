Конфликт с поножовщиной произошел в вагоне столичного метро

Фото: Следственный комитет РФ

В вагоне Московского метрополитена произошел конфликт между мужчинами, переросший в поножовщину. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Как сообщили в ведомстве, между пассажирами московского метро случилась словесная ссора, переросшая в драку. В ходе конфликта 41-летний ранее судимый мужчина достал из сумки нож и ударил им оппонента. Сообщается, что 30-летний пострадавший госпитализирован. Его здоровью причинен тяжкий вред.

В столичной прокуратуре отметили, что личность нападавшего установлена, он задержан. Его могут привлечь к уголовной ответственности по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Дело находится на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.

Ранее в Москве возбудили дело о покушении на убийство после ранения ножом мужчины в ТЦ. Уроженец Республики Узбекистан, находясь в одном из торгово-развлекательном центров на северо-западе Москвы, в ходе внезапно возникшего конфликта, нанес один удар ножом в область живота ранее знакомого мужчины.