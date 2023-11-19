Следователи возбудили уголовное дело после драки учеников колледжа на юге Москвы

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи возбудили уголовное дело после драки между учениками колледжа на юге Москвы. Об этом говорится в телеграм-канале столичного СК.

По предварительным данным, инцидент случился 17 ноября возле колледжа, расположенного на Варшавском шоссе. В результате драки пострадал 17-летний подросток, который получил телесные повреждения, уточнили в СК.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"), а причастных к драке уже установили. В ближайшее время их доставят в отделение СК для проведения следственных действий.

"Следователи продолжают проведение следственных действий для установления полной картины произошедшего", – сказали в пресс-службе.

До этого в подмосковных Люберцах задержали местного жителя, который напал с ножом на женщину и 14-летнего подростка 8 ноября. Он нанес пострадавшим резаные раны.

Нападение произошло рядом с отделом судебных приставов. Сотрудник службы услышал крики и вышел на улицу. После этого он заметил злоумышленника и применил табельное оружие и наручники.

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