Женщина избила пассажирку метро в Москве из-за замечания о громкой музыке

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Женщина избила пассажирку Московского метрополитена из-за замечания о громкой музыке. Столичная прокуратура рассказала о происшествии в своем официальном телеграм-канале, опубликовав видео, на котором зафиксирован момент нападения.

"Между двумя женщинами произошел конфликт в вагоне метро. Одна из женщин сделала другой замечание из-за громкой музыки, после чего словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой 56-летней пострадавшей причинены телесные повреждения", – говорится в публикации.

Ранее 25-летний агрессивный мужчина напал на 83-летнего пенсионера в вестибюле станции "Орехово" московского метро. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

В прокуратуре заявили, что мужчина беспричинно нанес пожилому гражданину несколько ударов руками.



"Московский патруль": мужчина ударил пассажира ножом на станции столичного метро