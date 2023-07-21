Пассажир метро накинулся на прохожего за то, что тот случайно задел его плечом

Агрессивный пассажир метро развязал драку с прохожим, случайно задевшим его плечом, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В надзорном ведомстве рассказали, что инцидент произошел на станции метро "Проспект Вернадского".

"40-летний злоумышленник, нарушая общественный порядок, используя для начала конфликта малозначительный повод, с силой толкнул мужчину в спину, от чего тот упал, после чего нанес ему несколько ударов в голову", – говорится в сообщении.

Ранее Таганско-Краснопресненской линии метро, в поезде, следовавшем от станции "Беговая" до "Полежаевской", мужчина ударил 15-летнего подростка головой в лицо. В результате последнему потребовалась помощь врачей.



Полиция нашла мужчину, который напал на подростка в метро