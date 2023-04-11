Мужчина погиб после падения под поезд на станции метро "Аннино" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пассажир на станции метро "Аннино" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена упал под прибывающий поезд и погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

Тело погибшего мужчины уже извлекли. Между тем в пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили факт инцидента.

"Проводится проверка", – заявили представители ведомства.

Во вторник, 11 апреля, на южном участке серой ветки от "Пражской" до "Бульвара Дмитрия Донского" не было движения поездов из-за человека на путях. В обратном направлении электропоезда следовали с увеличенными интервалами.

Через некоторое время движение восстановили.



Движение поездов прервано на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро

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