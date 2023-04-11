16:41Происшествия
Мужчина погиб после падения под поезд на станции метро "Аннино" в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пассажир на станции метро "Аннино" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена упал под прибывающий поезд и погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.
Тело погибшего мужчины уже извлекли. Между тем в пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили факт инцидента.
"Проводится проверка", – заявили представители ведомства.
Во вторник, 11 апреля, на южном участке серой ветки от "Пражской" до "Бульвара Дмитрия Донского" не было движения поездов из-за человека на путях. В обратном направлении электропоезда следовали с увеличенными интервалами.
Через некоторое время движение восстановили.
Движение поездов прервано на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро
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