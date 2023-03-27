На участке Калужско-Рижской линии метро временно не было движения поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На центральном участке Калужско-Рижской линии метро временно не осуществлялось движение поездов, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Это коснулось участка от станции "Октябрьская" до "Проспекта Мира". Уточняется, что это вынужденная мера для проверки одного из составов.

До этого сообщалось, что интервалы движения поездов увеличены. По словам очевидцев, неисправный поезд стоит на станции метро "Третьяковская".

Позже департамент сообщил о восстановлении движения на линии.

Ранее на Кольцевой линии метро было приостановлено движение поездов из-за человека на путях. Движение не осуществлялось по часовой стрелке.

До этого сбой также наблюдался в движении поездов по Замоскворецкой линии. Движение составов приостанавливали для проверки железнодорожной инфраструктуры.



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