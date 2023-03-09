16:24 (обновлено 09.03.2023 16:38)Транспорт
Интервалы движения поездов временно увеличивали на Кольцевой линии метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Интервалы движения электропоездов по часовой стрелке на Кольцевой линии метро были временно увеличены днем в четверг, 9 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Отмечается, что это было связано с падением человека на пути. В настоящее время движение вводят в график.
Ранее сообщалось, что расписание ряда электричек Киевского направления МЖД изменится по выходным в марте. Часть электричек выведут из расписания, другие проследуют по укороченным маршрутам. Это связано с работами на станциях Лесной Городок и Очаково для запуска МЦД-4.
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