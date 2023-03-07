Ряд аэроэкспрессов отменят в сторону аэропорта Внуково в марте

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ряд аэроэкспрессов отменят в сторону аэропорта Внуково и обратно в марте из-за ремонта железной дороги. Об этом сообщили в компании "Аэроэкспресс".

По информации перевозчика, 11 марта отменяется отправка рейсов в 06:00, 07:00, 15:00, 17:00 и 20:00 с Киевского вокзала в аэропорт. Кроме этого, в 08:00, 14:00, 18:00, 21:00 и 23:00 из аэропорта не будут курсировать поезда. В течение дня у некоторых рейсов изменится время отправления и прибытия.

18 марта отменят все аэроэкспрессы из и в аэропорт.

25 марта в 17:00, 19:00 и 20:00 отменят рейсы с Киевского вокзала в аэропорт, а в 18:00, 19:00, 20:00 и 23:00 выведут из расписания поезда, курсирующие в сторону вокзала. Также время отправления и прибытия других рейсов будет изменено.

26 марта до 16:00 включительно не будет осуществляться движение поездов с Киевского вокзала в аэропорт и до 15:00 – из аэропорта. С 17:00 поезда в аэропорт Внуково будут отправляться по стандартному графику каждый час, из аэропорта – с 16:00.

"Чтобы добраться в аэропорт Внуково во время отмены поездов "Аэроэкспресс", компания рекомендует пассажирам воспользоваться Сокольнической или Калининско-Солнцевской линией метро с пересадкой на наземный общественный транспорт", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что расписание ряда электричек Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится по выходным 11–12, 18–19, 25–26 марта.



РЖД сократили до 45 дней глубину продаж билетов на ряд поездов отправлением с 17 мая

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!