Расписание электричек Савеловского и Казанского направлений МЖД временно изменится в марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание ряда электричек Савеловского и Казанского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится с 5 по 31 марта в связи с обновлением железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

В будние дни в период с 6 по 31 марта с 10:50 до 14:30 на участке Каналстрой – Вербилки будет организована модернизация объектов энергообеспечения. В связи с этим поезда № 6351 Савелово – Москва (с отправлением в 11:41) и № 6304 Москва – Талдом (с отправлением в 14:50) выведут из расписания.

Электрички № 6908 Москва – Дубна (с отправлением в 09:29) и № 6909 Дубна – Москва (с отправлением в 10:53) проследуют от и до станции Дмитров. На участке Лобня – Вербилки выведут из расписания поезда № 6120 Москва – Вербилки (с отправлением в 11:09) и № 6375 Вербилки – Москва (с отправлением 15:34).

На Казанском направлении с 15 по 17, 19 по 23 и 26 марта в ночное время проведут работы по развитию инфраструктуры на нескольких участках. В связи с этим у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

С 5 по 16 и с 20 по 23 марта из расписания выведут поезд № 6769 Шиферная – Раменское (с отправлением в 22:55), а электричка № 6768 Москва – Шиферная (с отправлением в 20:07) не будет следовать на участке Фаустово – Шиферная.

Помимо этого, 15–16, 19–23 и 26 марта поезда № 6142 Москва – Голутвин (с отправлением в 22:16) и № 6770 Москва – Шиферная (с отправлением в 22:08) проследуют до остановки 88-й километр.

До этого стало известно, что расписание поездов "Сапсан" и "Невский экспресс" между Москвой и Санкт-Петербургом изменится с 3 по 27 апреля. Некоторые рейсы будут отменены. Пассажиров попросили внимательно планировать поездки в указанные даты.



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