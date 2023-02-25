Собянин рассказал о новых автомобильных, железнодорожных и пешеходных мостах Москвы

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Столичные власти в ближайшие годы планируют построить 23 моста через Москву-реку, Яузу и другие реки Москвы. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

"Начиная с 2011 года мы построили 38 крупных автомобильных, железнодорожных и пешеходных мостов общей протяженностью более 5,5 километра. В планах – более 20 мостов через Москву-реку, Яузу и многочисленные малые реки нашего замечательного города", – завил мэр.

По словам Собянина, комфортные и надежные речные переправы являются залогом развития города. Именно поэтому все крупные инфраструктурные проекты предусматривают строительство новых мостовых сооружений.

Мэр пояснил, что за последние 12 лет в Москве построили 25 автомобильных и 11 железнодорожных мостов, а также один пешеходный и один парящий мост в Зарядье. Из 23 запланированных к строительству мостов 10 – автомобильные, восемь – железнодорожные, три – пешеходные и один – метромост.

"Новые московские мосты – красивые и функциональные сооружения, которые бережно вписаны в окружающий городской ландшафт и будут хорошо служить москвичам на протяжении многих десятилетий", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что специалисты заканчивают строительство 300-метрового путепровода на южном участке Московского скоростного диаметра, проходящего от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД.

Участок МСД от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД оснастят 10 искусственными сооружениями. Мероприятия подходят к финальной части на четырех путепроводах и трех подземных переходах.

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